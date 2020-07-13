Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Капитан-механик и его коллега матрос-моторист рассказали суду, как нашли мешок с телом аспирантки Анастасии Ещенко. Сначала мужчины подумали, что это очередной мешок с мусором и лишь на третий день решили посмотреть его содержание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Октябрьский районный суд на базе Санкт-Петербургского городского суда в рамках рассмотрения уголовного дела историка Олега Соколова об убийстве Анастасии Ещенко допросил капитана-механика ГУП «Экострой» Антона Хабарова и матроса-моториста Георгия Сиротченко. Именно они во время рабочего обхода рек и каналов Санкт-Петербурга выловили мешок с телом убитой девушки.

Как отметили свидетели в суде, каждый день они выходят на теплоходе «Самара», чтобы чистить реки и каналы города от плавучего мусора. 9 ноября не был исключением. Около 8 часов утра они пришли на работу, осмотрели судно и отправились в путь.

В районе Семимостья, на пересечении Грибоедова и Крюкова каналов матрос выловил холщовый мешок из-под картошки, туго перетянутого белым шнурком. Такой «улов» для них не был чем-то необычным, но из-за больших объемов решили не класть его в контейнер для мусора, а положить на палубу, а позже выгрузить на базе в специальную шаланду для последующего вывоза на полигон.

Осмотреть содержание мешка решили лишь в понедельник, 11 ноября по настоянию начальства. Тогда о происшествии трубили во всех СМИ и все необычные находки тщательно проверялись.

«Мешок вскрыл матрос Гоша Сиротченко, увидел красные пятна и сказал, что больше не будет ничего раскрывать. Потом раскрывал пакет я. Внутри был белый мешок, как от сахара, а потом черные, как под мусор. Увидел что-то похожее на мясо, отрезанный кусок. Я отошел. Позже поняли, что это было тело без конечностей, мужчины или женщины — непонятно, там не видно было», — резюмировал Хабаров.

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