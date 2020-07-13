Рязань, , 13:57 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 13 июля подтвержден 5694 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 38 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 37 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находится 5731 человек.

За весь период наблюдения 4528 человек выздоровели и 22 пациента скончались.

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