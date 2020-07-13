Ташкент, , 13:51 — REGNUM Консульско-правовой департамент министерства иностранных дел Узбекистана приостановил прием граждан из-за ужесточения карантина, сообщили 13 июля в пресс-службе МИД республики.

Прием граждан приостанавливается с 14 июля по 1 августа. Вместе с тем внешнеполитическое ведомство предоставило контактные данные в случае острой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, карантинные меры в Узбекистане ужесточили с 10 июля по 1 августа. Запрещено проводить тожественные и культурно-массовые мероприятия, закрывается международное авиасообщение, а также транспортное сообщение между регионами.

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