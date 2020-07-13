Карлсруэ, Германия, , 13:57 — REGNUM В результате падения сверхлегкого самолета на территории немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг погибли два человека. Об этом 13 июля сообщается в пресс-релизе полицейского управления Карлсруэ.

Также уточняется, что крушение легкого самолета произошло в лесистой местности около города Райнштеттен вечером 12 июля и в результате него погибли и 61-летний пилот самолета, и его 54-летний пассажир.

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время выясняется причина трагического инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно, что два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Германией.