Омск, 13 июля 2020, 13:49 — REGNUM За сутки в Омской области выявили 95 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 13 июля в региональном минздраве.
Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 4751 человека. Количество выздоровевших увеличилось на 31 и достигло 2806.
За сутки в Омской области умер один пациент с коронавирусом. Общее количество умерших выросло до 43.
Добавим, в омских лабораториях продолжается работа по исследованию на коронавирус. С момента начала работы проведено 239 694 исследования.
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