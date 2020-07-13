Омск, , 13:49 — REGNUM За сутки в Омской области выявили 95 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 13 июля в региональном минздраве.

Всего в Омской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 4751 человека. Количество выздоровевших увеличилось на 31 и достигло 2806.

За сутки в Омской области умер один пациент с коронавирусом. Общее количество умерших выросло до 43.

Добавим, в омских лабораториях продолжается работа по исследованию на коронавирус. С момента начала работы проведено 239 694 исследования.

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