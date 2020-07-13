Черкесск, , 13:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло до 18 число пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Один случай летального исхода зарегистрирован за минувшие сутки, еще двое больных COVID-19 умерли днем ранее, сообщили 13 июля в федеральном оперативном штабе.

Стоит отметить, что в республиканском оперативном штабе иные данные по смертности от COVID-19 на 10:00 13 июля. Так, на странице штаба в соцсети Instagram говорится о 16 случаях летального исхода.

При этом остальные показатели по коронавирусу в Карачаево-Черкесии совпадают: общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 4065 человек. За все время выздоровели 2379 пациентов. За минувшие сутки выявлен 21 новый носитель вируса. Это самый низкий показатель за последний месяц. Численность вылечившихся составила за прошедшие сутки 32 человека.