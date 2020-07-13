Бишкек, , 13:48 — REGNUM Бывший глава духовного управления мусульман Киргизии Чубак ажы Жалилов, заболевший внебольничной пневмонией, скончался в национальном госпитале на следующий день после госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

45-летний экс-муфтий поступил в отделение неврологии нацгоспиталя 10 июля, будучи в тяжелом состоянии. А 11 июля около трех часов ночи умер в результате острой дыхательной недостаточности.

ИА REGNUM напоминает, что Чубак ажы Жалилов занимал пост руководителя духовного управления мусульман Киргизии в период с 2010 по 2012 годы. Затем состоял в совете улемов республики в период с 2014 по 2020 годы. Также с 2018 года являлся членом всемирного совета улемов сунны.

Чубак ажы Жалилов был одним из наиболее авторитетных богословов в стране и регионе.