Прага, , 13:53 — REGNUM 31 июля 2020 года чешскую компанию Skoda покинет её генеральный директор Бернхард Майер. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Майер был назначен главой Skoda в ноябре 2015 года после дизельгейта. За срок своего нахождения на посту гендиректора ему удалось увеличить ежегодные продажи машин бренда на 200 тыс. единиц. Также при нём модельная линейка чешской марки пополнилась тремя новыми кроссоверами: Kodiaq, Karoq и Kamiq. Кроме того, в этот период в компании начали разработку первого автомобиля с электромотором — Enyaq.

Свою карьеру в автобизнесе Майер начал в BMW в конце 1980-х. С тех пор он проработал в этой сфере более 30 лет. Из них около 15 лет Майер работал в Porsche на разных должностях.

Пока не сообщается о том, какие у топ-менеджера планы на будущее. О них скорее всего станет известно в августе, когда совет директоров Skoda назовет имя нового главы марки.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне текущего года самой продаваемой новой моделью Skoda в РФ стала модель Karoq — 1737 единиц.

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