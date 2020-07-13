Казань, , 13:48 — REGNUM Новый сезон кинопоказов на открытом воздухе стартует в Казани на набережной озера Кабан с 15 июля 2020 года. Просмотр фильмов из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Золотая тарелка» станет возможным еженедельно по средам при благоприятной погоде, сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

В первый день кинопоказа зрителям представят четыре картины казанских режиссеров («WAY», «Зачем я это делаю», «Два часа до тишины», «Кире»), три из них короткометражки. Начало сеанса запланировано на 20:30. Вход свободный для всех желающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 1 по 10 августа в нескольких районах Татарии состоятся показы в рамках Всемирного фестиваля уличного кино.

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