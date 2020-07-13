Тегеран, , 13:44 — REGNUM За истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 203 пациента. Об этом 13 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По ее данным, в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране на сегодняшний день стало составлять 13 032.

Также указывается, что за последние сутки в Иране было выявлено 2 349 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число теперь достигло 259 652.

Кроме этого, отмечается, что на сегодняшний день в стране 222 539 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Киргизии зарегистрировано 488 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.