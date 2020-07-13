Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Бывший однокурсник Анастасии Ещенко рассказал суду о переписке с девушкой накануне ее убийства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Октябрьский районный суд на базе Санкт-Петербургского городского суда в рамках рассмотрения уголовного дела историка Олега Соколова допросил бывшего однокурсника и близкого знакомого аспирантки Анастасии Ещенко. Молодой человек рассказал, что накануне страшных событий пригласил девушку на свой день рождения, который планировал отметить 9 ноября в одном из кафе в центре Санкт-Петербурга.

С Ещенко Ярослав К. познакомился в 2013 году на практике и с тех пор поддерживал с ней дружеские отношения. О романе Ещенко с тогда еще профессором СПбГУ Соколовым он узнал в 2014 году, когда по университету поползли слухи. Однако пара старалась не афишировать свои отношения и не проявлять чувства на людях. Кроме того, девушка избегала разговоров о своей личной жизни.

«Явное проявление близости окружающим стали замечать лишь в конце третьего курса, весной 2015 года, — подытожил он. — Все что она рассказывала, что хочет продолжить заниматься наукой и создать свою семью».

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На допросе свидетель также описал пару. Так Соколов, который вел у них лекции по новейшей истории, запомнился ему как профессор с «ярко выраженной экспрессией».

«Здесь было ярко, громко, с элементами театрального действа. Громко — на повышенных тонах. Эмоции зависели от ситуации и о том, о чем шел рассказ. Например, если рассказывалось о какой-то битве, боевой клич мог быть озвучен с воодушевлением», — пояснил Ярослав.

Саму Ещенко мужчина описал как достаточно умную, целеустремленную девушку, которая могла отстаивать свои убеждения до самого конца.

«Если споры были во время пар, могла в них принять участие, — пояснил свидетель по делу. — Если был мат, то очень редко, если споры могли зайти куда-то далеко, но это было очень редко».

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В последний раз Ярослав общался с Анастасией в личных сообщениях во «Вконтакте». Молодой человек пригласил бывшую однокурсницу на свой день рождения, который планировал отмечать в одном из кафе в центре города 9 ноября. Планировалось, что на праздник придут общие знакомые, но не более шести человек.

«В последний раз с ней общался в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года, написал ей несколько уточняющих вопросов, — пояснил Ярослав. — Она мне не ответила. Я ей написал еще одно сообщение, 8 ноября, но оно также не было прочитанным. Утром 9 ноября стали появляться новости. Мы пытались до нее дозвониться, а потом уже стало все известно».

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