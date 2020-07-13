Москва, , 13:37 — REGNUM Мосгосстройнадзор выдал разрешение на второй этап строительства дороги, которая соединит Киевское шоссе и Радужную улицу в Новой Москве. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что протяженность участка составит более километра. Он войдет в состав автомобильной трассы М-3 «Украина» (город Московский — деревня Сосенки — деревня Ямонтово).

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства дорожных объектов. К проверкам на всех стадиях привлекаются специалисты Центра экспертиз, что позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. График проверок объекта будет утвержден после получения извещения о начале строительства», — отметил председатель Мосгостройнадзора Олег Антосенко.

Предполагается, что новая дорога улучшит транспортное движение для жителей города Московского и снизит нагрузку на существующие дороги.