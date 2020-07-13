Москва, , 13:36 — REGNUM Российские туроператоры готовы возобновить чартерные рейсы в Доминикану. Об этом заявила директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, на Украине и в Белоруссии Галина Лысенко.

Так, по её словам, туроператор Pegas Touristik предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а в октябре — из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

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«Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объёмах и в той же географии вылетов», — уточнила Лысенко, слова которой приводит «Вестник-АТОР».

Она подчеркнула, что Доминикана официально заявила о готовности принимать туристов из России и надеется на возобновление чартерных программ в этом году.

«В вопросе возобновления авиасообщения России с другими странами важна безопасность направления и принцип взаимности», — отметила глава представительства.

Она напомнила, с 1 июля Доминикана открыта для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет. Сейчас Доминикана уже приняла первые рейсы — из США и Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Россию вывозным рейсом авиакомпании Azur Air вернулись более сотни граждан РФ, застрявших в Доминиканской Республике после отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.