Милан, Италия, , 13:34 — REGNUM Режим обязательного ношения масок в общественных местах в Италии продлен до 31 июля, решение было принято властями страны в понедельник, 13 июля.

Ношение масок остается обязательным во всех закрытых общественных пространствах, а также во всех ситуациях, где невозможно быть уверенным в соблюдении санитарной дистанции.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что режим ЧС в Италии и связанные с ним ограничения следует продлить до конца года, потому что это позволяет «держать вирус под контролем».

По данным на 12 июля, в Италии умерли 34 954 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 7). Выздоровели 194 928 человек, за день этот показатель увеличился на 349 (днем ранее — на 306). Число подтвержденных носителей выросло на 234 (днем ранее — на 188). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 061. В настоящее время заражены 13 179 человек — на 124 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.