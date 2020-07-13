Сухой Лог, Свердловская область, , 13:26 — REGNUM В Сухоложском районе Свердловской области осуждён местный житель. который пытался убить своего шурина с помощью бензопилы. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление произошло в декабре 2019 года. Гражданин был у себя дома и пил самогон. Затем он позвонил своему шурину и пригласил его к себе. И там произошёл конфликт. Злоумышленник вооружился бензопилой, включил её и попытался убить гостя. Но тому удалось спастись.

Суд назначил подсудимому шесть лет условно с трёхлетним испытательным сроком. За него вступился сам пострадавший, кроме того, на иждивении у покушавшегося на жизнь человека имеются двое детей.