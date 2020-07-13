Крайстчерч, Новая Зеландия, , 13:27 — REGNUM Австралиец Брентон Харрисон Таррант, обвиняемый в массовой убийстве людей в новозеландском городе Крайстчёрче, решил самостоятельно защищаться в суде. Об этом сообщает 13 июля агентство Associated Press.

Решение Тарранта объявили два его адвоката во время слушаний, организованных из-за его желания воспользоваться правом собственной защиты. Судья согласилась с просьбой обвиняемого.

Вместе с тем суд назначит Тарранту адвоката на случай консультаций. Ранее газета The New Zealand Herald сообщала, что слушания по делу Тарранта начнутся в Крайстчёрче 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на две мечети в Крайстчёрче было совершено в марте 2019 года. Позднее Таррант признал свою вину в убийстве 51 человека.

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