Тольятти, Самарская область, , 13:23 — REGNUM Женщина получила счет за тепло на сумму более 30 млрд рублей в Самарской области. Об этом 13 июля сообщает 63.ru.

По информации журналистов, жительница Тольятти в социальных сетях опубликовала скрин счета за тепло на сумму свыше 30 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», компания не выставляла счет на такую сумму. А ошибка произошла в платёжном сервисе «Квартплата 24». В счете начисления и номер лицевого счета отображались как сумма. Специалисты в течение 11 минут устранили неисправность. При этом действительный счёт за отопление этого абонента составил 867 рублей.

Отмечается, что женщина исправно оплачивает счета за тепло.

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