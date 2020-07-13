Владимир, , 13:15 — REGNUM Во Владимирской области 13 июля подтверждено 45 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них семь — в Коврове, по шесть — в Вязниках, Муроме и Петушках, пять — во Владимире, по четыре — в Александрове и Меленках, по два — в Киржаче, Радужном и Судогде, один — в Гусь-Хрустальном.

Всего в области зарегистрированы 4962 носителя вируса: 871 — во Владимире, 746 — в Гусь-Хрустальном, 592 — в Петушках, 426 — в Муроме, 390 — в Александрове, 365 — в Коврове, 290 — в Собинке, 256 — в Вязниках, 216 — в Юрьеве-Польском, 171 — в Кольчугино, 148 — в Судогде, 126 — в Киржаче, 104 — в Меленках, 83 — в Суздале, 70 — в Камешково, 43 — в Радужном, 35 — в Красной Горбатке, 30 — в Гороховце.

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