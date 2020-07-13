Томск, , 13:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили ещё у 67 человек, сообщили ИА REGNUM 13 июля в администрации региона.

У 22 человек диагностирована пневмония, ещё у 22 наблюдаются признаки ОРВИ. У 23 человек нет симптомов.

Ещё 34 человека выздоровели. Общее число выздоровевших — 1707.

За сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом. У него было тяжёлое течение двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям (диабет и нарушение мозгового кровообращения). Общее число умерших в регионе за весь период — 24.

Всего в Томской области по состоянию на 13 июля коронавирус выявлен у 3041 человека.

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