Москва, , 13:07 — REGNUM Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, обжалован его защитниками. Об этом сообщил 13 июля адвокат Фургала Борис Кожемякин.

В апелляционной жалобе на арест Фургала содержится просьба об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, пояснил Кожемякин ТАСС.

Адвокат уточнил, что жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца в связи с его обвинением в тяжких преступлениях, совершенных в 2000-х годах. По версии следствия, губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов.

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