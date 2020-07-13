Астрахань, , 13:02 — REGNUM В Астраханской области 13 июля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3977 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 702 человека. За весь период 3254 человек выздоровели и были выписаны, 37 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2788 человек, 10 тыс. 647 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,94.

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