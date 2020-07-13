Москва, , 12:55 — REGNUM В законопроекте об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи нужно как можно более чётко прописать все детали, указав, что именно может действительно являться «угрозой жизни и здоровью», отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 июля, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

Законопроект, согласно которому во исполнение нормы Конституции предполагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

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« Это хороший закон, и это, конечно, шаг вперед в сравнении с действующими нормами. Необходимость любого дополнительного, тем более — судебного, разбирательства в сложной конфликтной ситуации поможет защитить и родителей, и детей.

Но очень важно, чтобы в этом законе всё было максимально чётко прописано, чтобы не повторился недостаток нынешних норм, когда непонятно, что, собственно говоря, это такое — «угроза жизни и здоровью».