Уфа, , 12:57 — REGNUM В мае и июне текущего года в Башкирии был зафиксирован рост рождаемости. Об этом 13 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, за эти два месяца в регионе родились на 88 малышей больше, чем за эти месяцы в 2019 году. Этот хоть и не большой, но рост выявлен впервые с 2015 года и эту тенденцию нужно удержать.

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии реализуют меры по диагностике и профилактике заболеваний, которые препятствуют зачатию, а также по поддержке молодых семей. Кроме этого, мероприятия направлены на решение вопроса по ликвидации очередей в детских садах и яслях. К томе же в Башкирии активно строят школы, больницы и поликлиники.

По словам главы республики, приоритетом является создание достойных условия для развития и воспитания здоровых детей. Несмотря на кризис, в регионе не будут экономить на детях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии почти каждый пятый живёт на селе