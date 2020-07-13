Вильнюс, , 12:55 — REGNUM За истекшие сутки на территории Литвы было выявлено пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июля сообщается на сайте правительства страны.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 1 874.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Литве за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 79 при 1 571 пациенте, вылечившимся от COVID-19.

При этом отмечается, что за время эпидемии было проведено в общей сложности 461 666 тестов на коронавирус, 556 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Польши было выявлено 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.