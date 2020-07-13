Осло, , 13:04 — REGNUM В период с января по июнь доля реализации электрокаров в Норвегии составила 48% от всего объема продаж авто в стране. Об этом сообщает портал CleanTechnica.

Данный показатель является рекордным в мире. Кроме того, в отчётный период Норвегия стала лидером по процентной доле продаж автомобилей с гибридным мотором. Их доля достигла 69%.

Стоит отметить, что правительство Норвегии ранее сообщало о своем желании полностью перевести весь автотранспорт на электрическую тягу. Поэтому норвежский авторынок является перспективным для мировых производителей электрокаров и гибридов.

В модельном рейтинге электрокаров лидирующее место в Норвегии занимает немецкий автомобиль Volkswagen Audi e-Tron. За первое полугодие дилерам удалось реализовать 5618 таких авто.

На втором месте ещё один «немец» — Volkswagen e-Golf с результатом 3717 проданных авто. Тройку лидеров замыкает Hyundai Kona EV с показателем 2486 единиц.

Далее по списку идут электрокары Nissan Leaf и Mitsubishi Outlander.

Ранее директор программы Lada B/C Алексей Лихачев на онлайн-конференции Тольяттинского госунивер­ситета заявил, что АвтоВАЗ пока не планирует разрабатывать компоненты для электрифицированных моделей авто.

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