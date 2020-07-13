Осло, 13 июля 2020, 13:04 — REGNUM В период с января по июнь доля реализации электрокаров в Норвегии составила 48% от всего объема продаж авто в стране. Об этом сообщает портал CleanTechnica.
Данный показатель является рекордным в мире. Кроме того, в отчётный период Норвегия стала лидером по процентной доле продаж автомобилей с гибридным мотором. Их доля достигла 69%.
Стоит отметить, что правительство Норвегии ранее сообщало о своем желании полностью перевести весь автотранспорт на электрическую тягу. Поэтому норвежский авторынок является перспективным для мировых производителей электрокаров и гибридов.
В модельном рейтинге электрокаров лидирующее место в Норвегии занимает немецкий автомобиль Volkswagen Audi e-Tron. За первое полугодие дилерам удалось реализовать 5618 таких авто.
На втором месте ещё один «немец» — Volkswagen e-Golf с результатом 3717 проданных авто. Тройку лидеров замыкает Hyundai Kona EV с показателем 2486 единиц.
Далее по списку идут электрокары Nissan Leaf и Mitsubishi Outlander.
Ранее директор программы Lada B/C Алексей Лихачев на онлайн-конференции Тольяттинского госуниверситета заявил, что АвтоВАЗ пока не планирует разрабатывать компоненты для электрифицированных моделей авто.
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