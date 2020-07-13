Сеул, , 12:54 — REGNUM Начиная с 13 июля, иностранцы, прибывающие в Южную Корею из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, должны предоставить документ, подтверждающий отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам (CDSCHQ).

Согласно опубликованным данным, документ должен быть выдан медицинскими учреждениями, ранее выбранными представителями южнокорейских дипломатических миссий, не ранее чем за 48 часов до вылета.

Известно, что не смотря на наличие необходимого документа граждане других стран не освобождаются от обязательного двухнедельного карантина, который действует с первого апреля.

Отмечается, что загрузка самолётов, прибывающих из стран с высоким риском уровнем распространения коронавируса, не должна превышать 60% их вместимости.