Архангельск, , 12:47 — REGNUM В Архангельске после обращения в прокуратуру ветерана Великой Отечественной войны приостановили работу суши-бара, расположенного на первом этаже многоквартирного дома: владельцы заведения не потрудились установить вентиляцию и все запахи точки общепита распространялись на верхние этажи дома.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, сначала жительница дома №4 по улице Первомайской, ветеран Великой Отечественной войны, искала защиты своих интересов в Роспотребнадзоре. Владельца организации привлекли к административной ответственности за отсутствие вентиляции, оштрафовали на 1 тысячу рублей, но заведение продолжил работать без вентиляции.

«По итогам прокурорской проверки незаконная деятельность организации общественного питания приостановлена, а руководителю органа Роспортребнадзора, допустившего неоправданную волокиту по обращению ветерана, внесено представление», — сообщили в прокуратуре.

Обращение ветерана находится на личном контроле прокурора области.