Алма-Ата, Казахстан, , 12:44 — REGNUM Стабилизационный фонд лекарственных препаратов создали власти Алма-Аты. Об этом 13 июля заявил заместитель акима (главы) города Сапарбек Туякбаев на брифинге.

По его словам, с 1 июля в Алма-Ату отгружено 900 тыс. упаковок различных лекарственных препаратов. Он отметил, что в течение месяца ожидается поставка еще 3,685 млн упаковок. Замглавы города добавил, что спрос на лекарства вырос из-за роста числа больных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в стабилизационном фонде Алма-Аты разместят запас лекарств на шесть месяцев. В случае дефицита лекарств стабилизационный фонд будет снабжать аптеки города.

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