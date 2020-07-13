Грозный, , 12:41 — REGNUM В Чечне открылся центр реабилитации имени Кунта-Хаджи Кишиева для людей, перенесших инфаркт или инсульт, и для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он расположен в живописном месте в селе Махкеты Веденского района. В торжественной церемонии открытия объекта принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

Территория центра составляет свыше 3 тыс. кв. м. В двухэтажном корпусе смогут одновременно поправлять здоровье до 60 человек. В комплексе имеются лечебное и спальное отделения, спортзал, бассейн. Он оборудован самым современным медоборудованием, в центре будут работать 100 человек, сообщил Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что средства на строительство были выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Услуги центра будут бесплатными для пациентов.