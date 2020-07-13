Варшава, , 12:42 — REGNUM За последние 24 часа на территории Польши было выявлено 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июля сообщает польский минздрав.

Уточняется, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 30 190.

Также сообщается, что за это же время в Польше от COVID-19 умерли пять пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 1 576.

При этом указывается, что на данный момент в стране 27 515 человек вылечились от COVID-19 и что в настоящее время госпитализировано 1 640 пациентов, 69 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 13 июля 2020 года в стране выявлен 76981 случай заражения коронавирусом.