Самара, , 12:37 — REGNUM 72 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 июля сообщает пресс-служа регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего за сутки выявляли в Самаре (46 случаев заражения коронавирусом). Еще восемь фактов заражения выявили в Тольятти. А всего в области было выявлено 5954 фактов заражения этой инфекцией. При этом 3607 граждан справились с ней. А 64 пациента с COVID-19 скончались. На учете у врачей находятся 364 человека.

Отмечается, что показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе равен — 2,0 (по России — 7,84). А коэффициент летальности — 1,08 (в России — 1,56).

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