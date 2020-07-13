Москва, , 12:34 — REGNUM В столичных поликлиниках организована предварительная запись на вакцинацию здоровых детей. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Во время пандемии COVID-19 особенно важно не допустить вспышек и эпидемий других инфекционных заболеваний, поэтому в медицинских организациях Москвы не прекращалась и продолжается первичная плановая вакцинация детей», — рассказала заместитель главврача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Людмила Большакова.

По ее словам, во всех детских поликлиниках организовали режим, при котором не допускается скопление пациентов в холлах, проводится предварительная запись здоровых детей на иммунизацию. Также обеспечены необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции.

Для того, чтобы сделать прививку, достаточно любым удобным способом записаться на прием к педиатру и сообщить о желании пройти вакцинацию.