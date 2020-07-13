Красноярск, , 12:32 — REGNUM В Красноярском крае следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого по факту убийств в 1994 году двух жителей региона — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, фигурантом которого является бизнесмен Анатолий Быков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 13 июля, подозреваемому предъявлено новое обвинение.

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В ведомстве уточнили, что в ходе следствия получены доказательства его причастности к руководству преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Предположительно, с 1993 по 1995 год Быков сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою преступную группу, а также группы, возглавляемые Вилором Стругановым и Владимиром Татаренковым. Затем, уже после 1997 года, координировал их деятельность.

По данным следствия, бандиты из ОПГ, возглавляемой красноярским бизнесменом, совершили убийство криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году, а также члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.

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По решению суда быков заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года предприниматель и бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.

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