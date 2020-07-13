Москва, , 12:39 — REGNUM В Москве задержали несколько человек, пытавшихся поговорить с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

«Сегодня Собянин должен приехать на открытие станции МЦД «Курьяново». Местные жители собрались и хотели задать ему вопрос. На место приехала полиция, стали проверять документы, после чего всех отвели в автозак. Причём задержали даже мать с маленьким ребенком, возрастом 3−4 года. Привезли в ОВД Печатники, хотя они документы показали, ничего незаконного не делали, ждали Собянина, чтобы поговорить с ним», — рассказал Сараев.

По его словам, задержано было 4−5 человек. Все они ждали мэра Москвы в районе станции МЦД «Курьяново». Среди вопросов, которые они хотели задать мэру города, был и о строительстве Юго-Восточной хорды, отметил общественник.

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