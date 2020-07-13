Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области заключил контракты на 12 млн рублей на закупку дополнительного запаса лекарств, рекомендованных Министерством здравоохранения РФ для лечения коронавирусной инфекции. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Сегодня комитет заключил контракты еще на 12 млн рублей — на этот раз для формирования дополнительного запаса лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что региональный комитет выделил 42 млн рублей на закупку препаратов для лечения коронавирусной инфекции на дому и в стационарах. Противовирусные и иммунные препараты уже поставлены в больницы региона. Кроме того, на сумму 2 млн рублей закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией на дому.

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