Ростов-на-Дону, , 12:16 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии проведено более 300 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 июля.

Так, за истекшие сутки донские специалисты провели 3 тыс. 392 теста на коронавирусную инфекцию. За весь период — более 303,6 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 97 человек, за весь период пандемии — более 10 тыс. жителей региона.

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