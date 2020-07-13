Дамаск, , 12:16 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили два нарушения перемирия в арабской республике. Об этом 13 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 2 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что один факт отмечен в провинции Идлиб и еще один — в провинции Алеппо.

Также указывается, то представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три акции гуманитарного характера: в населенном пункте Хабар-Сегира в провинции Хасеке было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны; и в населенном пункте Дъябия в провинции Эль-Кунейтра было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 70 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки.