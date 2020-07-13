Курск, , 12:11 — REGNUM В Курской области 13 июля зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 23 женщин и девяти мужчин. Заразились два ребёнка до шести лет, три человека в возрасте от 18 до 29 лет, четыре человека от 30 до 49 лет, 14 человек от 50 до 64 лет и девять человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5666 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1570 пациентов. 1240 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 4053 пациента, в том числе 20 — за последние сутки. Скончались 46 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом