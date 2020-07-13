Москва, , 12:09 — REGNUM В период пандемии коронавирусной инфекции жители России получили выплаты на 26,5 млн детей. Об этом сегодня, 13 июля, на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«На сегодняшний день выплаты по разным основаниям произведены для 26,5 млн российских детей на сумму 617 млрд рублей», — уточнила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей для поддержки российских семей в условиях пандемии коронавируса поручил осуществить с 1 июня президент РФ Владимир Путин. Затем глава государства заявил об аналогичной выплате в июле.

Изначально на эти цели в федеральном бюджете было предусмотрено 197 млрд рублей. При этом на выплаты на детей в возрасте до трёх лет планировалось направить 74,6 млрд рублей.