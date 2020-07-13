Москва, , 12:09 — REGNUM Только 27% жителей России могут позволить себе зарубежную поездку. Таковы результаты опроса, с которыми корреспондента ИА REGNUM 13 июля ознакомили организаторы исследования — аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. В опросе приняли участие более 2 700 респондентов.

Как оказалось, две трети опрошенных (67%) признались, что морально готовы к путешествию за границу, однако лишь 27% могут позволить себе зарубежную поездку, а 40% такой возможности не имеют. Вообще не готовы отправиться за границу 21% респондентов, которые рассчитывают провести отпуск в России. Ещё 7% могли бы позволить себе поехать в какую-то другую страну, но не готовы к этому морально, так как опасаются путешествовать в настоящее время. Еще 5% респондентов пока не определились, готовы ли поехать за границу: они решили подождать, пока вернувшиеся из путешествий поделятся своими отзывами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что любое путешествие или поездка по стране сопряжены с риском заражения какой-либо инфекцией.

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