Нижний Новгород, , 12:08 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 13 июля выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с момента начала наблюдений выявлен 20 341 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 14 290 нижегородцев, таким образом более 70,25% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. 299 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 июля выявили 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 85 995 случаев.

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