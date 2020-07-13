Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области госпитализировано 639 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 июля.

Так, в настоящее время госпитализация потребовалась 639 пациентам, из них состояние 31 человека врачи оценивают как тяжёлое. Коечный фонд заполнен на 30,1%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 5 тыс. 913 человек, большинство из них — на самоизоляции по месту жительства.

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