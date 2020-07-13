Ставрополь, , 12:14 — REGNUM Житель Ставрополья признан виновным в убийстве своей малолетней дочери. Осужденный отправится в колонию, а также должен будет возместить моральный вред, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Преступление было совершено ночью 2 мая 2019 года в селе Бешпагире Грачевского района Ставрополья. Установлено, что фигурант дела после ссоры с женой несколько раз ударил ножом свою восьмимесячную дочь. От полученных ранений ребенок скончался на месте.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить моральный вред в размере 1 млн рублей.