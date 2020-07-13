Мурманск, , 11:59 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались трое пациентов, у которых была пневмония и положительный тест на SARS-CoV-2. Число летальных исходов в статистике региона по коронавирусу выросло до 32. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Возраст пациентов — от 62 лет до 81 года. Все они имели сопутствующие заболевания. Среди них — ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония. Пациенты переносили болезнь в тяжёлой форме, находились на искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось», — отметили в штабе.

Добавим, что за сутки в Мурманской области выявлено 179 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 7228. 3991 пациент вылечился.