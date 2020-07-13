Москва, , 11:55 — REGNUM С 13 июля к работе возвращаются около 40 тысяч москвичей. Об этом 13 июля сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, примерно 1 миллион человек все еще работает в дистанционном формате.

В информации говорится, что работать начали сотрудники сферы туризма, работники кинотеатров и театров. В соответствии с указом о поэтапном выходе из режима ограничений, с 13 июля открываются образовательные учреждения, секции и кружки, культурные центры и досуговые организации, аттракционы, развлекательные центры.

«В настоящий момент все организации города вправе осуществлять свою деятельность с сохранением отдельных ограничений на проведение публичных и массовых мероприятий. За время поэтапного снятия ограничений к работе постепенно вернулись более 7,3 миллиона человек, занятых в экономике Москвы. Сегодня на работу вышли еще 40 тысяч москвичей, работающих в туризме и культурно-развлекательном секторе», — рассказал Ефимов.

Во всех открывшихся организациях все еще необходимо соблюдать все меры предосторожности.