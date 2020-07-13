Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Главный военно-морской парад в День ВМФ изменил график разводки мостов в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Сам парад состоится только 26 июля, однако уже в ночь на 14 и на 17 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06:00.

То есть Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00, Троицкий мост — с 01:20 до 06:00. Дворцовый мост разведут дважды: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский мост также разведут два раза — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00.

Автомобилистов просят обратить внимание, что закрывать движение по переправам могут начать за 15 минут до разводки, ограничения могут быть продлены еще на 15 минут после сведения мостов.

Кроме того, 14 и 17 июля с 19:00 до 22:00 перекроют движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Напомним, всего в параде в северной столице примут участие 46 боевых кораблей и подводных лодок, 42 самолёта и вертолёта, более четырёх тысяч военнослужащих.

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