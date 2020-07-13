Нур-Султан, 13 июля 2020, 11:47 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вручении звания «Герой труда» посмертно двум врачам, сообщили 13 июля в пресс-службе главы государства.
Звание присвоено заведующему отделением ГКП в Кокчетавской городской многопрофильной больнице Олегу Исаеву и главному врачу ГКП в Областной клинической инфекционной больницы Актюбинской области Калихану Козбагарову.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Казахстане объявлен национальный траур по погибшим из-за коронавируса. Слова соболезнования принес первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
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