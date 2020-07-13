Ижевск, , 11:41 — REGNUM В Удмуртии с 13 июля будет введен рекомендательный масочный режим. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, сообщает оперативный штаб региона.

«Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что граждане старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины по-прежнему находятся в группе риска, и эта ситуация не изменится долгое время.

«Прогнозный коридор по заболеваемости — от 0 до 50 случаев в день. Поэтому очень важно сохранять бдительность», — отметил Бречалов. Он охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в республике как стабильную, но напряженную.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 13 июля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1834 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровел 1361 житель республики, то есть более 74,2% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. 33 человека скончались от COVID-19.

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