Махачкала, , 11:41 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по данным на 10:45 13 июля достигло 8514. При этом более 80% носителей инфекции в республике уже вылечились, сообщил федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксировано 46 фактов заражения коронавирусом и 88 случаев выздоровления. Всего в республике к настоящему времени болезнь преодолели 6849 человек, или почти 80,5% от общего числа лиц с подтвержденным COVID-19.

Отметим, что с 6 июля в Дагестане ежесуточно регистрируется менее 50 случаев заражения коронавирусом, а более 100 носителей инфекции за одни сутки в последний раз было выявлено почти месяц назад.