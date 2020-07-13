Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Запрет проводить массовые мероприятия на открытом воздухе в Грузии отменен с 13 июля. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, объявил премьер-министр страны Георгий Гахария на совещании.

«Все эти мероприятия, у которых имеется разное назначение, но проводятся под открытым небом, будут разрешены», — сказал глава правительства

Гахария отметил, что разрешение на проведение массовых мероприятий должно способствовать активизации внутреннего туризма в Грузии. В то же время, жителей страны для профилактики распространения коронавируса призвали соблюдать установленные карантинные ограничения, разработанные минздравом.

Стоит отметить, что ранее в Грузии для защиты населения от коронавируса были отменены несколько массовых мероприятий, в том числе, на открытом воздухе. Фестиваль Tbilisi Open Air был перенесен на 2021 год.

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